Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннюю повестку и международную обстановку, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
По данным канала, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной.
25 мая Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения, освободив по 1 000 человек с каждой стороны.
Обмен состоялся в рамках соглашения, достигнутого в Стамбуле 16 мая, в ходе первых прямых переговоров между сторонами за три года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru