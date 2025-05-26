Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

25 мая Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения, освободив по 1 000 человек с каждой стороны.

Обмен состоялся в рамках соглашения, достигнутого в Стамбуле 16 мая, в ходе первых прямых переговоров между сторонами за три года, передает «Радиоточка НСН».

