Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннюю повестку и международную обстановку, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

По данным канала, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной.

Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

25 мая Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения, освободив по 1 000 человек с каждой стороны.

Обмен состоялся в рамках соглашения, достигнутого в Стамбуле 16 мая, в ходе первых прямых переговоров между сторонами за три года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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