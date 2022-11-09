Лукашенко и Путин по телефону обсудили предстоящее заседание ОДКБ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Отмечается, что беседа состоялась накануне вечером. Главы государств обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ.

«Еще одной темой разговора стали белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Обсудили главы государств и график встреч до конца этого года», — указано в сообщении.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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