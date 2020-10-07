Лукашенко и Путин обсудили открытие границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Беларусь.

Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, после чего лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку, дали оценку региональному сотрудничеству и кооперации предприятий. Одной из главных тем стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией - отработать этот вопрос поручат правительствам государств.

Кроме этого президенты коснулись ситуации в мире, поделились мнениями о происходящем в Кыргызстане и вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, отметили единство подходов к данной проблеме и выступили за мирное решение.

Также Лукашенко и Путин обратили внимание на проблему распространения коронавируса, в том числе внутриполитическую ситуацию в обоих государствах на фоне COVID-кризиса, выказали озабоченность ростом количества инфицированных граждан.

На фоне протестов против своего переизбрания Лукашенко неоднократно общался с Владимиром Путиным по телефону. 14 сентября главы государств встретились в Сочи, где договорились активизировать работу межправительственной комиссии по линии ключевых отраслевых предприятий.

