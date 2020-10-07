Лукашенко и Путин обсудили открытие границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Беларусь.
Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, после чего лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку, дали оценку региональному сотрудничеству и кооперации предприятий. Одной из главных тем стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией - отработать этот вопрос поручат правительствам государств.
Кроме этого президенты коснулись ситуации в мире, поделились мнениями о происходящем в Кыргызстане и вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, отметили единство подходов к данной проблеме и выступили за мирное решение.
Также Лукашенко и Путин обратили внимание на проблему распространения коронавируса, в том числе внутриполитическую ситуацию в обоих государствах на фоне COVID-кризиса, выказали озабоченность ростом количества инфицированных граждан.
На фоне протестов против своего переизбрания Лукашенко неоднократно общался с Владимиром Путиным по телефону. 14 сентября главы государств встретились в Сочи, где договорились активизировать работу межправительственной комиссии по линии ключевых отраслевых предприятий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- СМИ: В бундестаге ФРГ поддержали «Северный поток 2»
- Армения допустила признание Карабаха
- Евсеев оставил пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о числе тяжело ковид-больных в Москве
- Туроператоры назвали стоимость теста на COVID для выезда за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru