Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию на польской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза.
«Во время разговора был обсужден ряд проблем и, прежде всего, ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах», - заявила белорусская сторона в Telegram-канале «Пул первого».
Отмечается, что ФРГ и Белоруссия сошлись на необходимости оказания мигрантам на границе гуманитарной помощи. Кроме того, лидеры обеих стран условились о дальнейших контактах для исправления ситуации.
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