Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию на польской границе

«Во время разговора был обсужден ряд проблем и, прежде всего, ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах», - заявила белорусская сторона в Telegram-канале «Пул первого».

Отмечается, что ФРГ и Белоруссия сошлись на необходимости оказания мигрантам на границе гуманитарной помощи. Кроме того, лидеры обеих стран условились о дальнейших контактах для исправления ситуации.

