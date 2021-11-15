Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию на польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза.

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«Во время разговора был обсужден ряд проблем и, прежде всего, ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах», - заявила белорусская сторона в Telegram-канале «Пул первого».

Отмечается, что ФРГ и Белоруссия сошлись на необходимости оказания мигрантам на границе гуманитарной помощи. Кроме того, лидеры обеих стран условились о дальнейших контактах для исправления ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоАнгела Меркель
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