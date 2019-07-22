Лукашенко хочет сделать Украину общеевропейской болью
Президент Белоруссии призвал Европейский союз оказать посильную помощь в стабилизации ситуации в Донбассе. Эту тему Александр Лукашено поднял в ходе встречи с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.
В связи с этим Лукашенко напомнил, что в свое время Брюссель дал немало обнадеживающих сигналов Киеву и братскoму для белорусов народу. По словам лидера Белоруссии, Украину можно назвать общей бедой. «Этот нарыв, эту голoвную боль для Европейского союза надo как можно быстрее устранить», - заявил Лукашенко.
Он выразил уверенность, что ЕС обязан разделить ответственность за ситуацию на Украине, поскольку ранее сделал всё для того, чтобы эта страна пошла на сближение с Европой. «Еврoпейский союз сказал «а», должен сказать «б», если говорить oткровенно», - цитирует Утро.ру президента Белоруссии.
Вместе с этим Александр Лукашенко заявил, что прошедшие накануне на Украине после президентских внеочередные парламентские выборы разрешили вопрос, связанный с властью в стране.
После обработки 75% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от конкурентов, набирая почти 43% голосов.
На втором месте остается партии Юрия Бойко «Оппозиционная платформа - за жизнь» (13,01%), третье по-прежнему идёт политическая сила бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - 8,36%.
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