Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной
Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с президентом Украины. Глава республики объяснил резкие высказывания украинских политиков в адрес Минска непростой ситуацией, в которой оказался Киев.
«Я зла не держу на Володю Зеленского», —заявил Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Действующие лица с» на телеканале «Россия-1».
Несмотря на то, что отношения между Минском и Киевом заморожены, белорусы и украинцы хорошо относятся друг к другу, сообщает РИА ФАН.
Ранее Лукашенко в эфире проекта признался, что кроме российского президента Владимира Путина у него нет друзей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 851 / сут.
Умерли
61 837+456 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 080 / сут.
- Российские биатлонисты победили после 43 гонок без медалей
- В Армении уточнили повестку трёхсторонних переговоров по Карабаху в Москве
- Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной
- Лукашенко не думает уходить
- Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru