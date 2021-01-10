Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной

«Я зла не держу на Володю Зеленского», —заявил Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Действующие лица с» на телеканале «Россия-1».

Несмотря на то, что отношения между Минском и Киевом заморожены, белорусы и украинцы хорошо относятся друг к другу, сообщает РИА ФАН.

Ранее Лукашенко в эфире проекта признался, что кроме российского президента Владимира Путина у него нет друзей.

