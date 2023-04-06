Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идёт оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идёт оружие.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаОружиеБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры