Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идёт оружие

Макрон выразил надежду, что китайская сторона сможет убедить Россию и Украину вернуться за стол переговоров ФСБ пресекла проникновение 20 украинских диверсантов в Брянскую область Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты В России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»