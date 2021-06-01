Лукашенко обсуждал с Путиным в Сочи цену на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным цену на газ.

Белорусский лидер сообщил, что рассчитывает, что цена для Минска в 2022 году останется на уровне этого года.

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На совещании по вопросам сотрудничества с РФ Лукашенко рассказал, что на данный момент этот вопрос окончательно еще не закрыт, передает Sputnik Беларусь. По его словам, Путин пообещал подумать и обсудить с правительством, как помочь Белоруссии с ценой на газ.

Главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.

Официальная встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая, на следующий день она продолжилась в неформальной обстановке. Президент Белоруссии искупался в Черном море при температуре воды всего +16°С, российский лидер присоединяться к нему в этот раз не стал.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГазБелоруссия
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