Лукашенко обсуждал с Путиным в Сочи цену на газ

На совещании по вопросам сотрудничества с РФ Лукашенко рассказал, что на данный момент этот вопрос окончательно еще не закрыт, передает Sputnik Беларусь. По его словам, Путин пообещал подумать и обсудить с правительством, как помочь Белоруссии с ценой на газ.

Главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.

Официальная встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая, на следующий день она продолжилась в неформальной обстановке. Президент Белоруссии искупался в Черном море при температуре воды всего +16°С, российский лидер присоединяться к нему в этот раз не стал.

