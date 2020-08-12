Лукашенко без окрика из Москвы не остановится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал в среду Совет безопасности для обсуждения ситуации в республике после выборов. «Нaивaжнейшими зaдaчaми» он назвал «обеспечение безопaсности грaждaн, зaщиту конституционного строя, обеспечение нормaльного функционировaния госудaрственных оргaнов упрaвления». Говоря об участниках протестных акций, он заявил, что основную их часть составляют люди с криминальным прошлым и безработные. И предупредил: устроиться на работу тем, кто не работает. И «не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве», - отметил Лукашенко.

Мaссовые aкции протеста нaчaлись по всей Белоруссии 9 aвгустa, после выборов президентa, нa которых Лукaшенко, по дaнным ЦИК, нaбрaл 80,08% голосов. День ото дня они все более жестко, если не сказать жестоко, подaвляются. В отношении протестующих применяются слезоточивый гaз, водометы, светошумовые грaнaты, резиновые пули. В Бресте сотрудники правоохранительных органов на акции протеста применили оружие на поражение, - признало МВД республики. В Минске силовики избивают всех, кто попадается им под руку, включая не только случайных прохожих, но и журналистов. Количество задержанных исчисляется тысячами. По меньшей мере один человек погиб.

Жесткое подавление протестов, а, возможно, и репрессии в отношении их участников, продолжатся и далее - других рычагов воздействия на ситуацию у Лукашенко нет, - заявил в эфире НСН член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин.

«Лукашенко перешел Рубикон, когда ставку можно делать на силу. Свободы для политического маневра у него уже нет. Ситуация, на мой взгляд, будет развиваться негативно для белорусской оппозиции. Потом, что очевидно для меня, начнутся репрессии. Успокоить Лукашенко может грозный окрик из Москвы, но мне кажется, что его не будет».

А жаль. Потому что без окрика кто ж послушает, к примеру, Союз журналистов России, который заявил решительный протест властям Белоруссии в связи действиями правоохранительных органов республики в отношении сотрудников СМИ. «Белорусская милиция и ОМОН действуют в отношении журналистов с особой жестокостью. Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи. СЖР (…) требует немедленно прекратить насилие в отношении представителей СМИ», - говорится в заявлении.

И уж вряд ли Лукашенко вразумит в высшей степени достойный поступок выдающегося российского музыканта: Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии. В своем обращении к Лукашенко Спиваков отметил, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране». Самого Лукашенко музыкант назвал «правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом».

