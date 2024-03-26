Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена строить космические ракеты

По его мнению, в настоящее время это нецелесообразно, при этом у Минска есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с Россией.

«Гораздо важнее иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники», - заключил белорусский лидер.

Ранее Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом из Белоруссии, прибывшей на МКС, сообщает RT.