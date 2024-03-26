Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена строить космические ракеты
26 марта 202417:33
У Белоруссии нет планов по созданию космических ракет и строительству космодромов. Как передаёт БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его мнению, в настоящее время это нецелесообразно, при этом у Минска есть возможность реализации своих проектов в сотрудничестве с Россией.
«Гораздо важнее иметь национальные космические программы и уметь создавать космические спутники», - заключил белорусский лидер.
Ранее Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом из Белоруссии, прибывшей на МКС, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru