Лукашенко: Белоруссия и Россия не собираются ни на кого нападать

Страны Запада ведут «мобилизацию и милитаризацию», чтобы противостоять России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, пишет БЕЛТА.

Как отметил политик, Минск уделяет большое внимание военной безопасности и обороне и «не может не видеть действия западных государств».

«Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно», - подчеркнул Лукашенко.

Глава республики призвал актуализировать оборонные действия, чтобы продемонстрировать готовность «защищать каждый клочок нашей земли».

Ранее Александр Лукашенко отказался защищать Евросоюз от мигрантов.

