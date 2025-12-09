Лукашенко: Белоруссия и Россия не собираются ни на кого нападать
Страны Запада ведут «мобилизацию и милитаризацию», чтобы противостоять России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, пишет БЕЛТА.
Как отметил политик, Минск уделяет большое внимание военной безопасности и обороне и «не может не видеть действия западных государств».
«Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно», - подчеркнул Лукашенко.
Глава республики призвал актуализировать оборонные действия, чтобы продемонстрировать готовность «защищать каждый клочок нашей земли».
Ранее Александр Лукашенко отказался защищать Евросоюз от мигрантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22
- Лукашенко: Белоруссия и Россия не собираются ни на кого нападать
- «Как у индейцев»: Юрист объяснил риски «примирения» по уголовным статьям
- Продюсер заявил о нехватке артистов мюзикла в России
- В многоэтажном доме в Новосибирской области произошел взрыв
- Популярность мюзикла в провинции объяснили сокращением гастролей звезд эстрады
- От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов
- В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек
- Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
- У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru