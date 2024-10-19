РФ и Белоруссия могут разработать договор о гарантиях безопасности к 8 декабря

Россия планирует завершить работу по договору о гарантиях безопасности с Белоруссией к юбилейной встрече Высшего госсовета Союзного государства. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

Дипломат назвал работу над документом «интенсивной».

«Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего госсовета... которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора», — рассказал Полищук.

Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что Минск и Москва заключат договор о гарантиях безопасности, его проект практически согласован.

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ФОТО: РИА Новости
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