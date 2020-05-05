Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Александр Лукашенко заявил, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщает агентство «БелТА», беседа президента Белоруссии с российским коллегой должна состояться в этот вторник, 5 мая.

При этом, Лукашенко заявил, что президент России сам запросил с ним телефонный разговор. По словам белорусского лидера, они будут обсуждать темы, которые представляют взаимный интерес.