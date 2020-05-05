Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Александр Лукашенко заявил, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как сообщает агентство «БелТА», беседа президента Белоруссии с российским коллегой должна состояться в этот вторник, 5 мая.
При этом, Лукашенко заявил, что президент России сам запросил с ним телефонный разговор. По словам белорусского лидера, они будут обсуждать темы, которые представляют взаимный интерес.
Ранее НСН писала, что Александр Лукашенко пригласил глав других государств на Парад Победы 9 мая в Минск. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на агентство БЕЛТА. Источник подчеркивает, что белорусский президент призвал приехать на торжества «хотя бы глав государств бывшего Союза».
Напомним, 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.
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