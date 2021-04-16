Лукашенко и Путин договорились встретиться в апреле
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в апреле встретится в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает БелТА.
На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным белорусский лидер уточнил, что мероприятие пройдёт, скорее всего 22-го апреля.
«Это будет такая серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем», - отметил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что на встрече с Путиным в феврале в Сочи он не обсуждал предоставление кредита республике, сообщает Ura.ru. По словам Лукашенко, главной темой было экономическое сотрудничество между странами.
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