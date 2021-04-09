Лукашенко: В Белоруссии перерегистрируют все политические партии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетом для всех политических партий в республике должны быть суверенитет государства и защита интересов народа, сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании по вопросам деятельности политических партий белорусский лидер напомнил, что на Всебелорусском собрании было решено принять закон, регулирующий деятельность политических партий, перерегистрация которых должна быть выполнена на основании этого документа до конца 2021 года.
Белорусский лидер отметил, что политические партии должны стать «кузницей кадров».
«Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди», - подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский президент заявил, что в республике необходимо перерегистрировать иностранные фонды и некоммерческие организации, ведущие антигосударственную деятельность, сообщает RT. По его словам, власти не намерены «вырезать тех, кто пользу приносит государству».
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