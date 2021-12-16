Лукашенко анонсировал дополнительные контрмеры на санкции Запада

На совещании с правительством белорусский лидер отметил, что в ответ на западные санкции будут выработаны дополнительные меры. По его словам, Минск вынужден отвечать на продолжающееся давление, однако это не является активной позицией.

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и ещё будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы её начинали», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что ответные контрмеры «не нацелены на какую-то мелочную месть».

Ранее Лукашенко заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции, сообщает RT.

