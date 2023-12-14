Луговой назвал выдумкой слова Власова о разделе наследства Жириновского

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой назвал слова экс-депутата ГД Василия Власова о наследстве основателя партии Владимира Жириновского «сказками венского леса».

По его словам, Власов просто придумывает историю про то, что он посвящен во все тайны, передает РИА Новости.

Так, бывший депутат Госдумы Василий Власов ранее заявил, что основатель и бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский передал детям лишь 20% своих средств. По словам политика, 70% состояния Жириновский завещал созданной им партии. 20% экс-лидер ЛДПР отдал своим детям, а оставшиеся 10 — Институту мировых цивилизаций.