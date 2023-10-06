«Люди из бизнеса»: В Германии указали на друзей, о которых говорил Путин

«Что касается единомышленников по поводу украинского конфликта, не думаю, что в этом отношении кто-то в Германии Путина поддерживает. Но у него и правда есть друзья, которые по-прежнему с ним близко общаются – это бывший канцлер страны Герхард Шредер, люди из бизнеса, которые вместе с Россией строили в своем время энергетический альянс. У Путина в этой среде сегодня по-прежнему хорошие отношения», - отметил он.

По его словам, стремление России построить многополярный мир находит в Германии довольно широкую поддержку, несмотря на то, что в элитах «Путина ненавидят».

«Есть, конечно, очень много людей, которые в немецком обществе помнят его здешние речи и высказывания о создании общего пространства от Лиссабона до Владивостока и так далее, которые эту идею все еще поддерживают. В основном это люди, которые живут в бывшей ГДР. Они считают, что идеи Путина должны иметь будущее. Они в это верят. Тут двоякое положение. Потому что в элитах есть абсолютная ненависть в отношении Путина, среди других сегментов общества есть непонимание украинского вопроса, но в целом позиция России и построение многополярного мира имеет не так мало последователей», - заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ФРГ должна гордиться такими людьми, как экс-канцлер Германии Герхард Шредер. По мнению Путина, он заботится о гражданах Германии и их интересах, передает «Радиоточка НСН».