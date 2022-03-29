«Лучше бы не лез!»: В Минске оценили призыв к белорусам лидера «Океана Ельзи»

События на Украине и различные призывы не повлияют на доминирующий статус русского языка в Белоруссии, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее лидер украинской рок-группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук призвал белорусов переходить на белорусский язык в повседневной жизни. Он назвал родной язык «подарком от Бога» и заверил, что в этом плане «мы очень поддерживаем наших белорусских братьев». Дзермант вежливо "развернул" музыканта с его советами.

«Что касается заявлений Вакарчука, ему стоит разобраться с ситуацией в своей стране. Украинцы в данном случае не имеют никакого морального права что-то говорить и советовать белорусам, потому что они своей дурной языковой политикой разрушили собственную страну. Пусть бы он лучше не лез не в свои дела, белорусы в его советах не нуждаются», - сказал Дзермант.

По его словам, более 90% белорусов используют в повседневной жизни русский язык.