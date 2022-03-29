«Лучше бы не лез!»: В Минске оценили призыв к белорусам лидера «Океана Ельзи»

Украинцы своей «дурной» языковой политикой разрушили собственную страну и не имеют морального права что-то советовать белорусам в этом плане, сказал НСН Алексей Дзермант.

События на Украине и различные призывы не повлияют на доминирующий статус русского языка в Белоруссии, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее лидер украинской рок-группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук призвал белорусов переходить на белорусский язык в повседневной жизни. Он назвал родной язык «подарком от Бога» и заверил, что в этом плане «мы очень поддерживаем наших белорусских братьев». Дзермант вежливо "развернул" музыканта с его советами.

«Что касается заявлений Вакарчука, ему стоит разобраться с ситуацией в своей стране. Украинцы в данном случае не имеют никакого морального права что-то говорить и советовать белорусам, потому что они своей дурной языковой политикой разрушили собственную страну. Пусть бы он лучше не лез не в свои дела, белорусы в его советах не нуждаются», - сказал Дзермант.

По его словам, более 90% белорусов используют в повседневной жизни русский язык.

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«Белорусский язык существует, он преподается в школах, используется определенной частью интеллигенции. По данным опросов, порядка 30% жителей страны считают, что они говорят дома на белорусском языке, хотя эта цифра, наверное, сильно преувеличена. В реальности, в быту 97% пользуются русским языком. В деревнях существуют диалекты переходные белорусско-русские, но, тем не менее, все равно русский преобладает в повседневной жизни белорусов, живущих в городах, им пользуются больше 90%», - указал политолог.

При этом Дзермант отметил, что некоторые белорусские музыканты также призывают сограждан показывать свою «белорусскость», но это вряд ли нарушит языковой баланс.

«Периодически есть призывы от националистически настроенных журналистов и музыкантов демонстрировать свою «белорусскость» через язык, но влияние их минимально, во многом они вещают из-за границы. Вряд ли они повлияют на языковую ситуацию, думаю, русскому языку ничего не угрожает, он занимает доминирующее положение, а белорусский – свою нишу. Так что сомневаюсь, что языковой баланс в Белоруссии как-то изменится из-за событий на Украине», - предположил он.

Политолог также сообщил, что белорусы хотят мира и опасаются, что военный конфликт может затронуть территорию их страны.

«Конечно, люди настороженно и негативно относятся к военным действиям в соседней стране, никто этому не радуется. С другой стороны, есть понимание того, что борьба идет за правое дело, потому что Украина превратилась в рассадник экстремизма, национализма и нацизма. Какой-то поддержки украинского режима я не вижу, но есть опасения, что конфликт может перекинуться на нашу территорию, однако для этого у нас есть собственная армия, есть российские войска. Белорусы хотят мира, но он, наверное, наступит только тогда, когда на Украине будет другая власть или будет другое государство», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что дискриминация русского языка властями Украины достигла масштабов бедствия. Министр отмечал, что власти Украины «прямо и грубо» нарушают конституцию страны, в которой указаны гарантии «русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств».

Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины. В ней содержалось описание дискриминации русскоязычного населения Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Океан ЭльзыБелоруссияУкраина
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