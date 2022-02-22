ЕС может поддержать США в ведении санкций против ВЭБ.РФ

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против госкорпорации ВЭБ. РФ, а также против некоторых российских банков. Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России

По информации издания, рестрикции ЕС затронут банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Также санкции ЕС могут коснуться и других российских банков, которые финансируют деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая «военную».

После анонсирования пакета санкций Евросоюза акции Сбербанка начали стремительно расти. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Ранее предварительный пакет антироссийских санкций на случай «вторжения» представила администрация президента США Джо Байдена. Издание Reuters, ссылаясь на источники, утверждает, что банкам США запретят обрабатывать транзакции ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБ.РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкСанкции ЕС
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