Лондон обвинил Тегеран в поставках в Россию оружия и боеприпасов

По его словам, Москва взамен передает Исламской республике важные военные технологии, а также финансирует правительство в Тегеране.

Политик подчеркнул, что такое сотрудничество вызывает возмущение в Соединенном королевстве, так как оно подталкивает иранские власти к действиям против партнеров Британии на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Иран введет ответные санкции против европейских стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

