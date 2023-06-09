Лондон обвинил Тегеран в поставках в Россию оружия и боеприпасов

Иран снабжает Россию оружием и боеприпасами на регулярной основе, заявил экс-глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает «МК».

Премьер Британии призвал лишить Россию способности пополнять запасы вооружений

По его словам, Москва взамен передает Исламской республике важные военные технологии, а также финансирует правительство в Тегеране.

Политик подчеркнул, что такое сотрудничество вызывает возмущение в Соединенном королевстве, так как оно подталкивает иранские власти к действиям против партнеров Британии на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Иран введет ответные санкции против европейских стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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