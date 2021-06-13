Лондон готовится наказать Россию за «злонамеренные действия» и улучшить отношения с Москвой
МИД Великобритании заявил о желании улучшить отношения с Россией. При этом дипведомство по-прежнему считает нашу страну одной из угроз Лондону. Об этом заявил глава Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News.
«Мы должны приспособиться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся. Мы будем делать это, давая ясно понять России и другим враждебным государствам, что будем привлекать к ответственности и заставлять платить за злонамеренное поведение. Тем не менее в равной степени мы бы хотели улучшить отношения, дверь дипломатии всегда остается открытой для улучшения поведения», - цитирует его РИА Новости.
Напомним, 23 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является для объединенного королевства «угрозой номер один», сообщает газета The Sunday Telegraph.
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