Логопед сравнила Милонова с Лениным и обезьяной

«Хотелось бы, чтобы человек, выступающий с подобной инициативой, был объективен к себе самому. Милонова можно уличить в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений по отношению к другим людям. И он выглядит странно, выходя с такой инициативой. Хотелось бы, чтобы он поработал над манерой и формой высказывания своих мыслей. Милонов говорил, что «феминистки – это сумасшедшие обезьяны». Так вот некорректно себя ведущий депутат – это сумасшедшая обезьяна с гранатой, потому что он взывает ситуацию и общественное мнение. Потому что на нем колоссальная ответственность за слова, которые он произносит», - отметила она.

Также педагог обратила внимание на то, что и с точки зрения дикции речь Милонова неидеальна.

«Что касается его дефекта речи, видимо, вслед за Владимиром Ильичом он считает, что это придает ему харизматичности, поэтому он его не исправляет», - предположила она.

Ранее Виталий Милонов сравнил фанатов сериала «Игра престолов» с хомячками и кроликами.

