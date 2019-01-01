Логопед сравнила Милонова с Лениным и обезьяной
Доцент кафедры сценической речи РАТИ (ГИТИС) в эфире НСН отметила, что Милонову самому не помешало бы заняться своей речью.
Обратиться к логопеду коллегам по нижней палате предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, народные избранники должны говорить на идеальном русском языке, «без акцентов, без диалектов».
Доцент кафедры сценической речи РАТИ (ГИТИС) Наталья Погосова в эфире НСН отметила, что Милонову самому не помешало бы заняться своей речью.
«Хотелось бы, чтобы человек, выступающий с подобной инициативой, был объективен к себе самому. Милонова можно уличить в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений по отношению к другим людям. И он выглядит странно, выходя с такой инициативой. Хотелось бы, чтобы он поработал над манерой и формой высказывания своих мыслей. Милонов говорил, что «феминистки – это сумасшедшие обезьяны». Так вот некорректно себя ведущий депутат – это сумасшедшая обезьяна с гранатой, потому что он взывает ситуацию и общественное мнение. Потому что на нем колоссальная ответственность за слова, которые он произносит», - отметила она.
Также педагог обратила внимание на то, что и с точки зрения дикции речь Милонова неидеальна.
«Что касается его дефекта речи, видимо, вслед за Владимиром Ильичом он считает, что это придает ему харизматичности, поэтому он его не исправляет», - предположила она.
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