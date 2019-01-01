Общество

Милонов предложил водить депутатов к логопеду

11 июня10:51

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что парламентарии обязаны говорить на идеальном русском языке, и предложил водить их к логопеду. Об этом он рассказал АГН Москва.

«Власть - это власть. Ты не активист с сачком, ты - государственный человек. Ты должен соответствовать определенному уровню», — сказал Милонов.

По словам депутата, соответствие определенному уровню должно проявляться и в культуре речи. Так Милонов считает, что представители власти должны говорить без диалектов и без акцента, сообщает «ФедералПресс».

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«Они должны говорить на идеальном русском языке - депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить», — призвал парламентарий.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что считает экстремизмом использование в клипе группы «Ленинград» «i_$uss» христианской символики. При этом парламентарий не придал значения тому, что в начале клипа его авторы разместили дисклеймер об отсутствии намерения оскорбить приверженцев каких-либо религий.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Виталий МилоновГосдума