Милонов предложил водить депутатов к логопеду
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что парламентарии обязаны говорить на идеальном русском языке, и предложил водить их к логопеду. Об этом он рассказал АГН Москва.
«Власть - это власть. Ты не активист с сачком, ты - государственный человек. Ты должен соответствовать определенному уровню», — сказал Милонов.
По словам депутата, соответствие определенному уровню должно проявляться и в культуре речи. Так Милонов считает, что представители власти должны говорить без диалектов и без акцента, сообщает «ФедералПресс».
«Они должны говорить на идеальном русском языке - депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить», — призвал парламентарий.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что считает экстремизмом использование в клипе группы «Ленинград» «i_$uss» христианской символики. При этом парламентарий не придал значения тому, что в начале клипа его авторы разместили дисклеймер об отсутствии намерения оскорбить приверженцев каких-либо религий.
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