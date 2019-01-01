Милонов предложил водить депутатов к логопеду

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что парламентарии обязаны говорить на идеальном русском языке, и предложил водить их к логопеду. Об этом он рассказал АГН Москва.

«Власть - это власть. Ты не активист с сачком, ты - государственный человек. Ты должен соответствовать определенному уровню», — сказал Милонов.

По словам депутата, соответствие определенному уровню должно проявляться и в культуре речи. Так Милонов считает, что представители власти должны говорить без диалектов и без акцента, сообщает «ФедералПресс».