ЛНР заявила о гибели военного при обстреле со стороны Киева

В ЛНР заявили, что военнослужащий Народной милиции республики погиб при обстреле со стороны Киева. Об этом сообщает ТАСС.

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Информацию передал представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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ФОТО: РИА Новости
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