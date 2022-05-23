Ллойд: Байден продемонстрировал приверженность США миру решением по Тайваню

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден продемонстрировал приверженность Вашингтона миру и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции после заседания контактной группы Запада по Украине.

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Ллойд сослался на слова Байдена о политике «одного Китая». Он сказал, что американский президент подтвердил эту политику.

Ранее Байден на пресс-конференции в Токио заявил, что Вашингтон готов к силовому вмешательству в случае вторжения Китая на Тайвань

Китай, в свою очередь, выразил протест США в связи с заявлениями американского президента. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайТайваньПрезидент СШАДжо Байден
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