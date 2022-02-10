Лиз Трасс пригласила Лаврова посетить Великобританию

Трасс отметила культурные и образовательные связи между Великобританией и Россией.

Глава МИД Соединенного Королевства также подчеркнула, что разногласия касаются именно ситуации на Украине, в отношениях России и Великобритании их нет.

«Великобритания хочет увидеть улучшение двусторонних отношений, но это зависит от того, выберет ли Россия путь деэскалации и встанет ли она на путь дипломатии», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее британцы раскритиковали фотографии Лиз Трасс с Красной площади. Пользователи сети отметили, что политик больше уделила вниманию процессу фотографирования, чем обсуждению проблем с министром иностранных дел России Лавровым.

