Лиз Трасс пригласила Лаврова посетить Великобританию
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить Соединенное Королевство в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Форин офис.
Трасс отметила культурные и образовательные связи между Великобританией и Россией.
Глава МИД Соединенного Королевства также подчеркнула, что разногласия касаются именно ситуации на Украине, в отношениях России и Великобритании их нет.
«Великобритания хочет увидеть улучшение двусторонних отношений, но это зависит от того, выберет ли Россия путь деэскалации и встанет ли она на путь дипломатии», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее британцы раскритиковали фотографии Лиз Трасс с Красной площади. Пользователи сети отметили, что политик больше уделила вниманию процессу фотографирования, чем обсуждению проблем с министром иностранных дел России Лавровым.
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