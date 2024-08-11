Ливийская армия объявила об укреплении границ с соседними странами
На фоне роста нестабильности в Мали, Нигере и Чаде ливийская армия значительно укрепила свои границы с этими соседними странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмеда Аль-Мисмари.
По его словам, главное командование ЛНА направило большое число резервов для укрепления и поддержки сил пограничного контингента на юго-западе Ливии. Аль-Мисмари подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность всей пограничной линии и для противодействия ситуациям, связанным с нестабильностью в соседних государствах.
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в интервью НСН заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не собирается воевать с Израилем, поэтому не будет напрямую вмешиваться в конфликт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru