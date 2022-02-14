Литва заявила о том, что семьи дипломатов покинули Украину

Серапинас отметил, что последние члены семей литовских дипломатов покинули Украину 14 февраля. Также посол сообщил, что переобев с авиасообщением между Литвой и Украиной нет.

Ранее МИД балтийской республики настоятельно просил литовских граждан отказаться от поездок на Украину. Также Reuters сообщило, что Всемирный банк вывозит своих сотрудников с территории Украины.



