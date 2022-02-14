Литва заявила о том, что семьи дипломатов покинули Украину

Дипломаты Литвы, работа которых не является критически важной для функционирования дипломатических структур, покинули Украину. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил посол балтийской республики в Киеве Вальдемарас Серапинас.

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Серапинас отметил, что последние члены семей литовских дипломатов покинули Украину 14 февраля. Также посол сообщил, что переобев с авиасообщением между Литвой и Украиной нет.

Ранее МИД балтийской республики настоятельно просил литовских граждан отказаться от поездок на Украину. Также Reuters сообщило, что Всемирный банк вывозит своих сотрудников с территории Украины.


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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ЛитваУкраина
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