Литва запретит поездки в РФ, Белоруссию и КНР служащим с доступом к гостайне

Отмечается, что такие меры позволят защитить сотрудников государственных инстанций от «направленных против них действий спецслужб недружественных стран». Согласно данным, ограничения могут затронуть порядка 56 тысяч человек.

Такой запрет был ранее введен для литовских военнослужащих.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж в порядке, определяемом советом палаты. В случае нарушения этого требования их полномочия могут быть прекращены, передает «Радиоточка НСН».

