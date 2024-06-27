Литва запретит поездки в РФ, Белоруссию и КНР служащим с доступом к гостайне
Литва планирует запретить нерабочие поездки в Россию, Китай и Белоруссию государственным служащим, которые имеют разрешение на работу с секретной информацией. Соответствующую инициативу одобрило правительство, ее передали в литовский сейм.
Отмечается, что такие меры позволят защитить сотрудников государственных инстанций от «направленных против них действий спецслужб недружественных стран». Согласно данным, ограничения могут затронуть порядка 56 тысяч человек.
Такой запрет был ранее введен для литовских военнослужащих.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж в порядке, определяемом советом палаты. В случае нарушения этого требования их полномочия могут быть прекращены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru