Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит депортацию более 800 пенсионеров РФ

Он отметил, что это «самая острая проблема» на сегодняшний день. По словам Вышинского, есть система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области: там могут оказать первый прием на пять-семь дней для сотен высланных граждан России.

Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 российским гражданам, которые не выполнили требования получения ВНЖ в соответствии с поправками к закону об иммиграции.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН выразил уверенность, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».

