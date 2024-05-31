Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит депортацию более 800 пенсионеров РФ
Латвийские власти готовят к депортации свыше 800 российских пенсионеров, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что это «самая острая проблема» на сегодняшний день. По словам Вышинского, есть система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области: там могут оказать первый прием на пять-семь дней для сотен высланных граждан России.
Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 российским гражданам, которые не выполнили требования получения ВНЖ в соответствии с поправками к закону об иммиграции.
Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН выразил уверенность, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».
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