Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит депортацию более 800 пенсионеров РФ

Латвийские власти готовят к депортации свыше 800 российских пенсионеров, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский, слова которого приводит РИА Новости.

Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии

Он отметил, что это «самая острая проблема» на сегодняшний день. По словам Вышинского, есть система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области: там могут оказать первый прием на пять-семь дней для сотен высланных граждан России.

Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 российским гражданам, которые не выполнили требования получения ВНЖ в соответствии с поправками к закону об иммиграции.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН выразил уверенность, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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