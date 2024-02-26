Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном

Литва намерена ужесточить контроль над российским зерном, поступающим в страну через порт в Клайпеде. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики.

Фермеры Литвы отказались блокировать транспортировку украинского зерна

Соответствующий указ подписал глава ведомства Кестутис Навицкас. Литва ужесточит контроль над зерном и зернопродуктами из РФ и «территорий повышенного риска», включая Белоруссию и Крым.

Зерно будут проверять на наличие следов пестицидов и металлов. Также планируется проводить исследования для установления страны происхождения продукции.

Латвия 22 февраля запретила импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Исключение сделано для грузов, которые следуют транзитом в другие страны Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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