Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
Литва намерена ужесточить контроль над российским зерном, поступающим в страну через порт в Клайпеде. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики.
Соответствующий указ подписал глава ведомства Кестутис Навицкас. Литва ужесточит контроль над зерном и зернопродуктами из РФ и «территорий повышенного риска», включая Белоруссию и Крым.
Зерно будут проверять на наличие следов пестицидов и металлов. Также планируется проводить исследования для установления страны происхождения продукции.
Латвия 22 февраля запретила импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Исключение сделано для грузов, которые следуют транзитом в другие страны Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru