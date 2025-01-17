Литва увеличит расходы на оборону до 6% от ВВП
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в 2026-2030 годах в стране будут дополнительно выделять на оборонные расходы от 5 до 6% ВВП страны.
«Благодаря этому мы сможем создать полностью боеспособную дивизию к 2030 году и усилить наши национальные оборонные возможности», - пояснил он.
Как написал Науседа в своих соцсетях, подобная практика должна стать положительным примером для прочих стран НАТО.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии сейчас проводят совместную работу по закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, напоминает «Радиоточка НСН».
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