Литва увеличит расходы на оборону до 6% от ВВП

«Благодаря этому мы сможем создать полностью боеспособную дивизию к 2030 году и усилить наши национальные оборонные возможности», - пояснил он.

Как написал Науседа в своих соцсетях, подобная практика должна стать положительным примером для прочих стран НАТО.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии сейчас проводят совместную работу по закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, напоминает «Радиоточка НСН».

