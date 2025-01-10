Калининградский губернатор призвал Литву не вмешиваться в дела региона
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал в своем Telegram-канале литовского лидера Гитанаса Науседу не претендовать на территории региона и не называть Калининград исторически литовским городом.
По словам губернатора, подобные заявления звучат от Науседы не в первый раз. «В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город. Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался или забыл уроки истории, или его дезинформировали», — отметил Беспрозванных.
Глава Калининградской области напомнил, что в Литве уничтожаются памятники советским воинам, в то же время Россия уважительно относится к историческому наследию всех веков.
«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» — заключил Беспрозванных.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что литовцы давно рассуждают о том, что Калининград принадлежит им, но ссылаются на те времена, когда страной фактически управляли русские. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru