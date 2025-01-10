Калининградский губернатор призвал Литву не вмешиваться в дела региона

Глава Калининградской области напомнил, что в Литве уничтожаются памятники советским воинам, в то же время Россия уважительно относится к историческому наследию всех веков.

«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» — заключил Беспрозванных.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что литовцы давно рассуждают о том, что Калининград принадлежит им, но ссылаются на те времена, когда страной фактически управляли русские. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

