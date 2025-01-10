Калининградский губернатор призвал Литву не вмешиваться в дела региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал в своем Telegram-канале литовского лидера Гитанаса Науседу не претендовать на территории региона и не называть Калининград исторически литовским городом.

По словам губернатора, подобные заявления звучат от Науседы не в первый раз. «В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город. Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался или забыл уроки истории, или его дезинформировали», — отметил Беспрозванных.

Песков посчитал, что Литва имеет территориальные притязания к России

Глава Калининградской области напомнил, что в Литве уничтожаются памятники советским воинам, в то же время Россия уважительно относится к историческому наследию всех веков.

«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» — заключил Беспрозванных.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что литовцы давно рассуждают о том, что Калининград принадлежит им, но ссылаются на те времена, когда страной фактически управляли русские. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ПолитикаГубернаторЛитваКалининградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры