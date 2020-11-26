Литва сможет возместить ущерб в случае аварии на БелАЭС

Правительство Литвы присоединилось к международным соглашениям, которые позволяют требовать возмещения ущерба и получить повышенную компенсацию при ядерной аварии в иностранном государстве. Об этом сообщили в министерстве энергетики Литвы.

Окончательное решение будет принято в высшем законодательном органе республики, который ратифицирует международные договоры. Отмечается, что принятие соглашений является закономерным шагом по защите интересов государства.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас добавил, что присоединение к соглашению о возмещении убытков укрепит возможность Литвы требовать компенсации в случае аварии, а также позволит привлечь Белоруссию к ответственности на более широком международном уровне.