Литва сможет возместить ущерб в случае аварии на БелАЭС

Правительство Литвы присоединилось к международным соглашениям, которые позволяют требовать возмещения ущерба и получить повышенную компенсацию при ядерной аварии в иностранном государстве. Об этом сообщили в министерстве энергетики Литвы.

Окончательное решение будет принято в высшем законодательном органе республики, который ратифицирует международные договоры. Отмечается, что принятие соглашений является закономерным шагом по защите интересов государства.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас добавил, что присоединение к соглашению о возмещении убытков укрепит возможность Литвы требовать компенсации в случае аварии, а также позволит привлечь Белоруссию к ответственности на более широком международном уровне.

Минский политолог: Белоруссия привыкла к истерике Литвы из-за БелАЭС

Строительство БелАЭС российском госкомпанией «Росатом» продолжается, станция находится в городе Ворняны в 20 километрах от Литвы.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:АварияЛитваБелоруссияРосатомБелАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры