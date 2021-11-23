Китай предложил отдать Литву России и Белоруссии
Аудитория китайского издания «Хуаньцю шибао» предложила разделить Литву между Россией и Белоруссией, сообщают РИА Новости.
По данным источника, такое предложение поступило после выражения протеста со стороны Пекина из-за открытия офиса Тайваня в Литве. В Китае подобное действие обозначили как шаг к подрыву суверенитета и территориальной целостности республики, так как там считают остров своим. В связи с этим в КНР планируют сократить уровень дипломатических отношений с Литвой.
«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы», - заявил читатель издания, отметив, что решение европейских проблем и расширение доступа дружественных стран к морю позволит «спокойно заняться тайваньским вопросом.
Пользователи также подчеркнули, что из-за того, что Литва является бывшей республикой СССР, ее можно признать субъектом РФ, так как это государство-приемник Советского Союза.
В Вильнюсе на такое предложение ответили обвинениями в сторону Китая, отметив, что страна усложняет экономические отношения, а Литва «вправе двигаться в свободном направлении». При этом в европейской стране подчеркнули, что не собираются разрывать отношения с КНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Китай предложил отдать Литву России и Белоруссии
- В Минздраве предложили изменить правила получения медсправок для водителей
- ФНС: По итогам года налоговые поступления увеличатся на 7 трлн рублей
- Экс-замначальника департамента Росгвардии Копытов арестован за взятку
- Перевозившие в багажнике труп мужчины арестованы в Ленобласти
- В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибло 45 человек
- Эксперт: РФ высмеяла Швецию из-за заявления о военной помощи Киеву
- Суд в США отказался возобновить дело о выплате РФ компенсации бывшим акционерам ЮКОСа
- Посол РФ Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции
- Названы признаки полного выздоровления от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru