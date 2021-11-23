Китай предложил отдать Литву России и Белоруссии

Аудитория китайского издания «Хуаньцю шибао» предложила разделить Литву между Россией и Белоруссией, сообщают РИА Новости.

По данным источника, такое предложение поступило после выражения протеста со стороны Пекина из-за открытия офиса Тайваня в Литве. В Китае подобное действие обозначили как шаг к подрыву суверенитета и территориальной целостности республики, так как там считают остров своим. В связи с этим в КНР планируют сократить уровень дипломатических отношений с Литвой.

«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы», - заявил читатель издания, отметив, что решение европейских проблем и расширение доступа дружественных стран к морю позволит «спокойно заняться тайваньским вопросом.