Китай предложил отдать Литву России и Белоруссии

Аудитория китайского издания «Хуаньцю шибао» предложила разделить Литву между Россией и Белоруссией, сообщают РИА Новости.

По данным источника, такое предложение поступило после выражения протеста со стороны Пекина из-за открытия офиса Тайваня в Литве. В Китае подобное действие обозначили как шаг к подрыву суверенитета и территориальной целостности республики, так как там считают остров своим. В связи с этим в КНР планируют сократить уровень дипломатических отношений с Литвой.

«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы», - заявил читатель издания, отметив, что решение европейских проблем и расширение доступа дружественных стран к морю позволит «спокойно заняться тайваньским вопросом.

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Пользователи также подчеркнули, что из-за того, что Литва является бывшей республикой СССР, ее можно признать субъектом РФ, так как это государство-приемник Советского Союза.

В Вильнюсе на такое предложение ответили обвинениями в сторону Китая, отметив, что страна усложняет экономические отношения, а Литва «вправе двигаться в свободном направлении». При этом в европейской стране подчеркнули, что не собираются разрывать отношения с КНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатияБелоруссияРоссияКитайЛитва
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