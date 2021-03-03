Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской
Литва отказала Белоруссии в выдаче бывшего кандидата в президенты республики, оппозиционера Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Литвы.
Накануне белорусский Следственный комитет передал в Генеральную прокуратуру материалы об экстрадиции Тихановской.
«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям», — сообщила пресс-служба МИД страны.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство граждан проголосовали за действующего президента республики Александра Лукашенко, однако оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.
Члены президиума Координационного совета оппозиции были задержаны либо покинули страну, Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru