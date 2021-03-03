Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской

Накануне белорусский Следственный комитет передал в Генеральную прокуратуру материалы об экстрадиции Тихановской.

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям», — сообщила пресс-служба МИД страны.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство граждан проголосовали за действующего президента республики Александра Лукашенко, однако оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.

Члены президиума Координационного совета оппозиции были задержаны либо покинули страну, Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.

