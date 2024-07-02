Литва обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства
Представитель посольства РФ был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста в связи с якобы зафиксированным нарушением воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.
В заявлении говорится, что инцидент произошёл 30 июня.
«Самолёт российской авиакомпании «Победа», направлявшийся из Москвы в Калининград, незаконно оказался в воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем, где находился около одной минуты», - отметили в МИД республики.
Власти Литвы потребовали от российской стороны разъяснений и неповторения подобных инцидентов.
Ранее пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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