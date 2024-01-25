Глава Минобороны Норвегии заявил об угрозе потенциальной войны с Россией

Норвегии следует увеличить расходы на оборону из-за угрозы возможной войны с Россией. Об этом заявил министр обороны королевства Эйрик Кристофферсен, передает The Telegraph.

Министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией

«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону», — считает министр.

Кристофферсен добавил, что Норвегии необходимо подготовить сильную оборону, чтобы страна могла противостоять «неопределенному и непредсказуемому миру».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к войне с Россией, напоминает «Свободная пресса». По его словам, Берлин и союзники по НАТО вооружаются на случай конфликта. При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок не видит «прямых и непосредственных угроз» со стороны России, пишет RT.

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