Литва намерена разорвать договор с Россией о торговом судоходстве

Власти Литвы намерены денонсировать межправительственное соглашение с Россиец о торговом судоходстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерство сообщений и транспорта республики, выступившее с соответствующей инициативой.

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В сообщении говорится, что это связано «с геополитической ситуацией и продолжающимися нарушениями международного права».

Также в ведомстве указали, что «межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно».

«Целесообразно данный договор денонсировать», - заключили в министерстве.

Ранее в Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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