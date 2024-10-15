Литва намерена разорвать договор с Россией о торговом судоходстве
Власти Литвы намерены денонсировать межправительственное соглашение с Россиец о торговом судоходстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерство сообщений и транспорта республики, выступившее с соответствующей инициативой.
В сообщении говорится, что это связано «с геополитической ситуацией и продолжающимися нарушениями международного права».
Также в ведомстве указали, что «межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно».
«Целесообразно данный договор денонсировать», - заключили в министерстве.
Ранее в Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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