МИД РФ: Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Россия прекратила действие Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите нацменьшинств. Соответствующий документ МИД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что действие Рамочной конвенции было прекращено еще 1 августа.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что выход России из документа не нанесет ущерба соблюдению прав граждан на территории страны.

В октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Москвой Конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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