МИД РФ: Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Россия прекратила действие Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите нацменьшинств. Соответствующий документ МИД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что действие Рамочной конвенции было прекращено еще 1 августа.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что выход России из документа не нанесет ущерба соблюдению прав граждан на территории страны.
В октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Москвой Конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru