Финляндия разместит 112 САУ у границы с Россией

Министерство обороны Финляндии заказало 112 самоходных артиллерийских установок K9 Thunder калибра 155 мм, которые планируется разместить вдоль границы с Россией. Об этом сообщает Army Recognition.

В ведомстве пояснили, что закупка входит в долгосрочную программу модернизации сухопутных войск и позволит заменить устаревшие системы. После поставок общее число таких установок в финской армии вырастет с 96 до 208 единиц.

По информации Military Watch Magazine, развертывание новых гаубиц не вызовет серьезных сложностей. В стране уже создана необходимая инфраструктура для их эксплуатации, включая подготовленные экипажи и систему обслуживания.

K9 Thunder уже используются в ряде стран, включая Финляндию, Норвегию, Польшу, Турцию и Эстонию. Польша, как отмечается, завершила получение 212 заказанных установок в декабре, при этом первые машины поступили еще в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссияФинляндия

