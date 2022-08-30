Литва и Латвия направили Украине более 450 млн евро военной помощи

Власти Литвы и Латвии с начала военной операции направили Украине в совокупности вооружений на 453 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина предъявила Кадырову обвинения

В частности, Литва направила оружия на сумму 153 млн евро, Латвия - 300 млн евро.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что помощи будет больше по итогам встречи представителей стран-доноров на следующей неделе в Германии.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЛатвияЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры