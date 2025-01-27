Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы
Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы, пишет Financial Times со ссылкой на главу МИД Литвы Кястутиса Будриса и премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Речь идет о повышении расходов до 5% ВВП, о котором заявил президент США Дональд Трамп. Литва и Эстония назвали это «предложение» США «хорошим и конструктивным давлением», несмотря на то, что в ряде стран это вызвало недовольство.
В Литве пообещали по возможности увеличить расходы до 6% ВВП, что позволить укрепить военный потенциал страны и Альянса в целом.
В начале января канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП. По его словам, для Германии это означает около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. Шольц подчеркнул, что это весомая сумма, так как федеральный бюджет страны составляет примерно 490 миллиардов.
НАТО следует увеличить расходы на оборону, укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Об этом ранее заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает «Радиоточка НСН».
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