Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов

Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону до триллиона долларов к 2028 году, пишет Bloomberg со ссылкой на официальное письмо.

Таким образом, он предложил увеличить расходы примерно на 50 миллиардов от той суммы, которая до этого планировалась к 2026 году. При этом отмечается, что эта сумма не включает помощь Украине и Израилю. Акцент в письме якобы был сделан на противодействие Китаю.