Глава Пентагона предложил увеличить траты на оборону до триллиона долларов
Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону до триллиона долларов к 2028 году, пишет Bloomberg со ссылкой на официальное письмо.
Таким образом, он предложил увеличить расходы примерно на 50 миллиардов от той суммы, которая до этого планировалась к 2026 году. При этом отмечается, что эта сумма не включает помощь Украине и Израилю. Акцент в письме якобы был сделан на противодействие Китаю.
До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщает портал Focus online. По его словам, для Германии это означает около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. Шольц подчеркнул, что это весомая сумма, так как федеральный бюджет страны составляет примерно 490 миллиардов.
НАТО следует увеличить расходы на оборону, укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Об этом ранее заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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