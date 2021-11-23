Эстония укрепила проволокой часть границы с РФ

В Эстонии проложили проволоку вдоль части границы с РФ для защиты от незаконного проникновения мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

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Укрепление длиной 4 км было проложено вдоль пограничного пункта «Нарва-1». Отмечается, что проволоку планируется проложить около 10 участков, где наиболее высок риск проникновения мигрантов.

Такое решение было принято правительством в связи с миграционным кризисом, возникшем на границе Белоруссии, Литвы и Польши. Кроме проволоки, эстонская сторона установит заграждения на территории 100 км.

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ТЕГИ:ЭстонияМигранты
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