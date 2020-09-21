Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным
Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», которая оказалась не связана с оппозиционером Алексеем Навальным, пишут РИА Новости.
Как рассказал политик Александр Зорин, он создал партию еще в 2012 году. Ее ликвидировали из-за недостаточного участия представителей партии в выборах в течение семи лет подряд.
В 2019 году Минюст отказался регистировать одноименную партию Навального из-за того, что политическая организация с таким названием уже существует.
Ранее партия Навального называлась Партией Прогресса и «Народным альянсом». Оппозиционер безуспешно пытался зарегистрировать партию с 2013 года, но всегда получал отказ. В 2018 году представители ФБК подали документы для регистрации «России будущего».
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