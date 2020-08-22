Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные Чехией земли

Власти Лихтенштейна обратились ЕСПЧ с жалобой на действия Чехии, которая конфисковала в конце Второй мировой войны земли княжества, и требованием вернуть эти территории, сообщает Financial Times.

Лихтенштейн пытается вернуть более двух тысяч квадратных километров территории, на которых расположены барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице, входящие в список культурного наследия ЮНЕСКО. Спорные земли более чем в десять раз превышает современную территорию Лихтенштейна.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема», - цитирует главу МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер РИА Новости.

Чешская сторона считает, что дело может рассматривать ЕСПЧ, в связи с тем, что в юрисдикцию суда не входят вопросы, которые возникли до принятия Европейской конвенции по правам человека. Такую позицию высказал заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

Территориальные разногласия между Лихтенштейном и Чехией возникли из-за конфискации Чехией имущества рода Лихтенштейн, находящегося, в первую очередь, в Моравии, на основании декретов Бенеша. По этим документам князья Лихтенштейн объявлены коллаборантами нацистской Германии. В Лихтенштейне действия бывшей Чехословакии считают неправомерными, потому что полагают, что декреты приняты в отношении граждан Германии, а не Лихтенштейна.



