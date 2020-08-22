Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные Чехией земли
Власти Лихтенштейна обратились ЕСПЧ с жалобой на действия Чехии, которая конфисковала в конце Второй мировой войны земли княжества, и требованием вернуть эти территории, сообщает Financial Times.
Лихтенштейн пытается вернуть более двух тысяч квадратных километров территории, на которых расположены барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице, входящие в список культурного наследия ЮНЕСКО. Спорные земли более чем в десять раз превышает современную территорию Лихтенштейна.
«Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема», - цитирует главу МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер РИА Новости.
Чешская сторона считает, что дело может рассматривать ЕСПЧ, в связи с тем, что в юрисдикцию суда не входят вопросы, которые возникли до принятия Европейской конвенции по правам человека. Такую позицию высказал заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.
Территориальные разногласия между Лихтенштейном и Чехией возникли из-за конфискации Чехией имущества рода Лихтенштейн, находящегося, в первую очередь, в Моравии, на основании декретов Бенеша. По этим документам князья Лихтенштейн объявлены коллаборантами нацистской Германии. В Лихтенштейне действия бывшей Чехословакии считают неправомерными, потому что полагают, что декреты приняты в отношении граждан Германии, а не Лихтенштейна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
952 тыс.+4 921 / сут.
Умерли
16 310+121 / сут.
Выздоровели
767 тыс.+6 147 / сут.
- В Казани жители собственными руками создали российский триколор в честь Дня флага
- Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные Чехией земли
- Лукашенко рассказал о принятии «самого серьезного решения за четверть века»
- МВД Белоруссии: Задержан координатор протестных акций
- Более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru