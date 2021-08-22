Лидеры стран G7 соберутся на обсуждение ситуации в Афганистане 24 августа
Срочные переговоры лидеров группы семи (G7) по ситуации в Афганистане созовет 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он сообщил в Twitter.
«Во вторник я соберу лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ для закрепления достижений последних 20 лет», — написал Джонсон.
Напомним, в состав G7 входят Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. В 2021 году Великобритания председательствует в объединении.
Страны НАТО начали вывод своих войск из Афганистана в апреле. В связи с изменением военного присутствия военных альянса «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватил власть в стране.
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