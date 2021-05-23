Лидеры стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции

Среди требований - окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего, оппозиционера Алексея Навального, и выполнение минских соглашений. «Думаю, что (на саммите) также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», - сказала Юрова.

Саммит состоится 24-25 мая в Брюсселе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, который заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, а Москва в нем не заинтересована. Захарова опровергла слова австрийского диппредставителя в своем Facebook.

