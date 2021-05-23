Лидеры стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции
Лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите обсудят новые ограничения против Москвы, но при этом заявят о нежелании конфронтации с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веру Юрову.
Среди требований - окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего, оппозиционера Алексея Навального, и выполнение минских соглашений. «Думаю, что (на саммите) также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», - сказала Юрова.
Саммит состоится 24-25 мая в Брюсселе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, который заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, а Москва в нем не заинтересована. Захарова опровергла слова австрийского диппредставителя в своем Facebook.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- Лидеры стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции
- В Ингушетии в автоаварии погибли два человека
- РПЦ предлагает ограничить охоту
- Клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих
- Стал известен победитель «Евровидения-2021»
- Компания Virgin запустила космический корабль для туристов
- Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»
- Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею
- Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов
- Украинский МИД назвал условие восстановления поставок воды в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru